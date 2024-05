La Policía de Ecuador retiene a hijo de expresidente Abdalá Bucaram durante una fiesta en Guayaquil

El exmandatario Abdalá Bucaram publicó en X, antes Twitter, que no podía permitir que su hijo sea difamado por ir a una fiesta y agregó: “Mi hijo Jacobito simplemente estaba invitado a una fiesta en una finca, había orquesta y un cantante internacional, el no usa armas, habían más de 200 invitados de la sociedad guayaquileña que hoy están retenidos. Confío en que esto se esclarecerá, pero tengo que aclarar que no es cierto el contexto que los medios quieren darle entender y venderle al Ecuador”.

“Realmente yo me enteré por una llamada de su padre. He venido al lugar, he constatado que estaban 400 personas en el lugar, hay aún 200 adentro. Hay gente de farándula y gente conocida de la ciudad de Guayaquil”, dijo Arboleda.

