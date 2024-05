TikTok presentó una demanda para evitar la posible prohibición de la aplicación en EE.UU.

“Muchos estadounidenses, en particular los jóvenes, son, con razón, escépticos” ante la legislación que toma medidas drásticas contra TikTok, dijo Warner en sus comentarios. “Al final del día, no vieron lo que vio el Congreso. No estuvieron en las sesiones informativas clasificadas que hizo el Congreso, en las que se profundizó en algunas de las amenazas que plantea el control extranjero de TikTok”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.