El Gobierno de Joe Biden prepara una norma para rechazar rápidamente a migrantes que no son elegibles para solicitar asilo

La norma propuesta permitiría a los funcionarios de inmigración rechazar rápidamente a algunos inmigrantes para que no soliciten asilo en una etapa más temprana del proceso si se determina que no son elegibles. Según una fuente, no se espera que la regulación, que aún necesitaría pasar por un periodo de comentarios públicos, arroje una red más amplia de personas a las que se les restringiría la posibilidad de solicitar asilo.

