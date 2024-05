ANÁLISIS | Trump se enfrenta cara a cara con un testimonio que ha negado durante años

Daniels declaró que, al volver del baño, se sorprendió al ver a Trump sobre la cama en camiseta y bóxers. Testificó que se quitó la ropa y tuvieron sexo en la posición del misionero. “Yo estaba mirando al techo. No sabía cómo llegué allí”, dijo Daniels. “Llevaba unos tacones dorados con tiras y hebillas diminutas. Me temblaban mucho las manos. Me costaba vestirme. Me dijo: ”Oh, fue genial. Reunámonos de nuevo, cariño. Estuvimos muy bien juntos’. Yo solo quería irme”.

