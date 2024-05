Conclusiones del día 12 del juicio a Donald Trump por pagos de dinero por silencio

En el contrainterrogatorio, el abogado de Trump, Todd Blanche, aclaró con Tarasoff que ella no estuvo presente en las conversaciones entre Weisselberg y Trump (ella no obtuvo permiso de Trump para generar los cheques a Cohen mostrados en la corte y no tiene conocimiento de lo que pasó con los cheques después de que los envió por correo a la Casa Blanca).

McConney no relacionó la partida de US$ 130.000 del extracto bancario con el acuerdo de dinero por pagos de silencio, testificando que no conocía ningún detalle sobre el plan de reembolso a Cohen, solo que Cohen necesitaba ser reembolsado.

Los US$ 420.000 también incluían una bonificación de US$ 60.000 para Cohen y debían pagársele en cuotas mensuales de US$ 35.000.

McConney guió al jurado a través de los cálculos escritos explicando que incluía reembolsos por US$ 50.000 en servicios técnicos y la transferencia bancaria de US$ 130.000, que fueron “brutos” a US$ 360.000 para dar cuenta de los impuestos sobre ese dinero.

El exinterventor de la Organización Trump Jeffrey McConney testificó sobre las facturas de US$ 35.000 que procesó a Cohen como reembolso por el pago de US$ 130.000 de dinero por silencio. Mes a mes, McConney confirmó que recibió un correo electrónico que contenía la factura de Cohen por US$ 35.000, que la Organización Trump afirmó que eran “gastos legales”.

“Sus continuas violaciones de la orden legal de este Tribunal amenazan con interferir en la administración de justicia con ataques constantes, que constituyen un ataque directo al Estado de Derecho. No puedo permitir que esto continúe”, dijo Merchan. “Por mucho que no quiera imponer una sanción de cárcel, y he hecho todo lo posible para evitar hacerlo, quiero que entiendan que lo haré, si es necesario y apropiado”.

