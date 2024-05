“Sientan el dolor”: Ceci Flores propone a AMLO que vaya a una jornada de búsqueda tras determinarse que un crematorio clandestino era falso

Al presidente @lopezobrador_, a @martibatres, a todos los que se sintieron ofendidos por el hallazgo del crematorio en la CDMX, no entienden la magnitud del problema, y se van por la salida fácil de la descalificación, así no arreglarán nada. Les quiero hacer una propuesta: 1/4 pic.twitter.com/LssyzjtB7s — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 3, 2024

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.