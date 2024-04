Universidades argentinas denuncian ajuste insostenible. La UBA, al límite

Ohanian retoma la sensación de angustia que pone sobre la mesa la situación actual. “Sentís cierta cizaña en la mirada que hay. La realidad es que estamos mal pagos, con horarios chinos y hacemos todo lo posible para que quienes están en el aula con nosotros aprendan algo, que el paso por el aula sea significativo. La energía que le que le ponemos no tiene nada que ver con el salario sino con una ideología, no política, una ideología por la educación”, dice. “En el aire hay como una sensación de cuán triste podría ser nuestro futuro como país, como sociedad, si no tenemos una Argentina con universidad pública que garantice la igualdad de oportunidades, la libertad de elegir cada uno la formación que quiere tener y que esa libertad no dependa de la plata que cada uno tiene”.

Casti no considera que La Libertad Avanza quiera terminar con la educación pública y, si bien reconoce que en su facultad hubo medidas relacionadas al ajuste como reducción del uso de la luz, considera que no es la primera vez que ocurren y hoy en día hay una utilización política detrás del reclamo. “El gobierno ya había planteado la voluntad de aumentar los gastos de funcionamiento. Entonces, toda esta situación se podría haber evitado por parte de la universidad”, dice y denuncia: “Los ascensores hace años que no funcionan bien en la UBA”.

En ese contexto, Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas de la UBA, dijo ante medios locales que ante este escenario se vieron obligados a reducir considerablemente la atención. “Es bastante compleja la situación porque dependemos de un presupuesto que no tenemos. El Hospital, para funcionar, necesita recursos, presupuesto. El presupuesto es para la compra de los insumos, medicamentos, los descartables, medicamentos de alto valor, el mantenimiento de la aparatología, el seguro de los aparatos, que es muy caro. Si no tenemos esos recursos porque no existe el presupuesto, no podemos enfrentar ninguna licitación”, explicó en diálogo con una radio local.

“Alrededor del 50% de las personas que se atienden en estos hospitales no tienen cobertura de salud privada”, explica Ruiz y advierte que hasta el 15 de abril las partidas vinculadas a los hospitales universitarios no se habían prorrogado. Es decir que, en 2024, no contaban directamente con ningún presupuesto asignado.

“Hace décadas, por supuesto, que entendemos que la universidad funciona con severos problemas”, dijo Adorni en su habitual conferencia de prensa matinal. “Nos seguimos preguntando, ¿por qué algunas autoridades universitarias levantan la voz ahora y no el año pasado, cuando la inflación fue del 211%, y han sufrido aquel año 2023 tamaño ajuste real en sus partidas? (…) No vamos a hacer asignación arbitraria de recursos, eso ya lo dijimos, lo dijimos el día de diciembre, no con respecto a las universidades, sino en general con todas las partidas que signifiquen una erogación por parte de todos los contribuyentes, en este caso a las universidades”, agregó y reafirmó que sí se habían hecho actualizaciones presupuestarias en referencia a los dos ajustes del 70%.

