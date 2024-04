Los extraordinarios y antiguos lugares secretos que esconde Turquía

Algunos son bien conocidos. La Cisterna Basílica de Estambul, un embalse con columnas que data de la época romana, lleva décadas abierta a los turistas y ha aparecido en películas como el clásico de James Bond “From Russia with Love”. Puede que otros no sean tan famosos, pero no por ello son menos espectaculares o fascinantes.

