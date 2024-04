Barcelona dice que la falta de tecnología en la línea de gol en LaLiga es una “vergüenza” tras la polémica victoria del Real Madrid

“No es necesario decir nada más. Me puede perjudicar a mí y a mi imagen. Analizadlo vosotros. Si volvemos a jugar, ganamos este partido pero esto forma parte de la construcción y al aprendizaje en que está ahora el club (…) Mi sensación hoy es de injusticia máxima. No ha sido justo el encuentro. No puedo engañar a nadie y menos a la afición. Es una evidencia”.

“Faltan palabras para las cosas de la tecnología”, dijo Ter Stegen a los periodistas, según ESPN. “. Que no encuentren un buen ángulo para chequearlo me parece una vergüenza para el fútbol. Otras ligas lo tienen, este mundo mueve mucho dinero y que no haya para lo importante me parece una vergüenza”.

