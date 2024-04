Estos son los latinos en la lista de personas más influyentes del mundo en 2024 de la revista Time

Recientemente fue nominada a Mejor Actriz de Reparto en los premios Oscar 2024 por interpretar el personaje de Gloria en la película “Barbie”. Ferrera ahora debutará como directora con la adaptación del best seller de New York Times “Yo no soy tu perfecta hija mexicana”.

