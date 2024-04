Maduro revela nueva reunión con representantes de EE.UU. y advierte que Venezuela no será afectada por sanciones

“Lo digo en inglés y después se los traduzco. Doy una respuesta caraqueña en inglés. A ustedes, porque seguimos conversando con ellos. Nunca cerraré la puerta del diálogo con nadie. Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: ‘If you want, I want, I you don’t want, I don’t want’. En caraqueño: ‘si tú quieres, yo quiero, si tú no quieres, yo no quiero’. Punto final”, comentó.

