Las acciones de Trump se desploman tras el anuncio de una venta masiva

Cualquiera que haya comprado Trump Media en su cierre máximo de US$ 66,22 el 27 de marzo ha perdido más de la mitad de su dinero. Las fuertes caídas han hecho mella en el patrimonio neto de Trump. La participación del expresidente estaba valorada en US$ 5.200 millones al cierre máximo del precio de las acciones de Trump Media. Hasta el lunes por la mañana, se había desplomado a unos US$ 2.300 millones. El patrimonio neto de Trump cayó alrededor de US$ 400 millones el lunes debido al desplome de las acciones.

