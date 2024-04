Conclusiones del primer día del juicio a Trump por el pago de dinero por silencio

American Media Inc. acordó pagar a McDougal US$ 150.000 cinco meses antes de las elecciones de 2016 por su silencio sobre las acusaciones de una aventura con Trump, según los fiscales. Trump ha negado el romance. Este pago no forma parte de los cargos contra Trump, pero los fiscales han dicho que el testimonio ayudaría a establecer un patrón de pagos.

