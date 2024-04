¿Cuántas empresas tiene Jeff Bezos?

En una entrevista con CNN en 2022, Bezos dijo que planea donar la mayoría de su riqueza a lo largo de su vida, pero no dio detalles sobre los plazos en los que pensaría hacerlo. En tanto, no ha firmado el acuerdo The Giving Pledge, una iniciativa promovida por Bill Gates y Warren Buffett en la que varios multimillonarios se han comprometido a donar la mayoría de sus fortunas en plazos más cortos a causas de caridad.

El magnate compró personalmente en 2013 el periódico y no a través de sus empresas, por un monto de US$ 250 millones, en un acuerdo que también incluyó otras publicaciones como el periódico Express, la cadena de diarios The Gazette, El Tiempo Latino, entre otros.

Al ser una empresa privada y no cotizar en la bolsa, las cuentas de Blue Origin no están a disposición del público. Aunque no estaría arrojando ganancias en la actualidad con esos fuertes desembolsos, Bezos apuesta al futuro.

Amazon también adquirió en 2017 la cadena de supermercados Whole Foods por US$ 13.700 millones y apostó por el sector sanitario en 2023 con la compra de la compañía de atención sanitaria online One Medical.

