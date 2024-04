Periodistas resultan heridos en un ataque contra un campo de refugiados de Gaza, entre ellos un colaborador de CNN

“Esto no me impedirá seguir trabajando, aunque tenga que andar con muletas. Mostraré al mundo entero los crímenes de la ocupación israelí contra civiles, personas y periodistas. Yo soy uno de ellos y no dejaré mi cámara aunque me muera”, continuó, y le dijo a Al-Sawalhi que se recuperara pronto.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.