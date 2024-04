¿Estamos ante la fase final del dengue por este año en Argentina?

Por otro lado, el ministro de Salud Fernán Quirós sostuvo que “en la ciudad de Buenos Aires en el dengue va a volver el verano que viene” y agregó que “el momento más crítico de este mosquito es agosto y septiembre”, porque es el momento en el que terminó el invierno en Argentina y la temperatura empieza a subir. Ahora bien, en este punto, el infectólogo Ricardo Teijeiro sostiene que “si bien los mosquitos adultos no viven durante el invierno, este hecho no implica que no sigan existiendo como larva o como huevo, y vuelvan a desarrollarse cuando el calor y la humedad regresen”. De esta manera, el doctor enfatizó: “Si no hacemos un trabajo importante durante el invierno para combatir todos los huevos y las larvas que hay, vamos a tener el mismo problema cuando empiece nuevamente el calor”.

