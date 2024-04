ANÁLISIS | Arizona demuestra que dejar el aborto en manos de los estados en EE.UU. no aliviará el problema que significa para Trump

Devolver el aborto a los estados —la justificación central de la mayoría conservadora del Tribunal Supremo que anuló Roe vs. Wade— no significa que todo el mundo vaya a ponerse de acuerdo tranquilamente para decidir sobre la cuestión. Ya ha ocurrido lo contrario: el Tribunal Supremo ha creado un caos nacional. Los activistas opuestos al derecho al aborto pasaron con entusiasmo a la siguiente fase de su batalla: en muchos casos pretenden erradicar el aborto por completo. Las legislaturas y los jueces conservadores se están combinando para aprobar y mantener condiciones aún más restrictivas. Florida, por ejemplo, está a punto de promulgar una prohibición del aborto de seis semanas avalada por su poder judicial. En Alabama, se suspendieron temporalmente los tratamientos de fecundación in vitro porque el Tribunal Supremo del estado dictaminó que los embriones congelados deben considerarse bebés. Y un intento de restringir el uso en todo el país de una píldora abortiva muy utilizada, la mifepristona, llegó recientemente al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

