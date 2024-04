Los carteles del debate en México: candidatos echan mano de ayudas visuales para atacar a sus rivales en una discusión con pocas propuestas

La candidata de la coalición opositora también tuvo dos momentos en los que usó dos recursos diferentes a carteles: un pañuelo blanco en referencia al “pañuelito blanco” que sacó el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de este año al decir que “ya no hay bandidaje oficial”, es decir, corrupción de manos del Estado. Pero Gálvez dijo este domingo en el debate que es mentira que la corrupción estatal se haya terminado. “Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción”, le dijo Gálvez a Sheinbaum, tirando el pañuelo blanco a la basura a la vez que prometió castigar a los corruptos.

