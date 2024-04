¿Cuántas expulsiones lleva Cristiano Ronaldo en su carrera?

5 de diciembre de 2009 – el artillero portugués no finalizó el partido del Real Madrid vs. Almería dado que en el minuto 88 el árbitro le marcó segunda tarjeta amarilla por entrada peligrosa, no sin antes anotar uno de los 4 goles de su equipo.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.