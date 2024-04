¿Interrumpirá el eclipse solar total el servicio de telefonía móvil?

“Un eclipse total de Sol no se parece a ninguna otra experiencia que pueda vivir un ser humano. Nos conecta profundamente no sólo con la naturaleza, sino con el universo”, explica. “Estamos conectados con el Sol y la Luna y con todo un amplio universo de una manera que normalmente no experimentamos. Es un momento profundo que queremos que todos sientan y compartan”.

“Sabemos que el gobierno estatal y el federal han asignado recursos principalmente para las zonas rurales del estado que pueden tener acceso limitado a la red celular”, dijo Aaron Sadler, portavoz de Little Rock, en un correo electrónico. “La ciudad de Little Rock no tiene las mismas preocupaciones de cobertura y esperamos que no haya problemas de red la próxima semana”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.