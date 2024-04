Estos sobrevivientes de accidentes aéreos y los seres queridos de las víctimas tienen miedo, tras años de vuelos. No están solos

“Uno quiere poder hacer una declaración como consumidor de que no quiere usar un determinado producto, y es frustrante sentir que no puede evitarlo”, dijo Aubrey, quien pidió que se no se revelara su apellido por motivos de privacidad.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.