“Se llevaron el premio mayor”: Cómo los llamados “turistas ladrones” utilizan la exención de visado para robar en casas de lujo de EE.UU.

“Si no conocemos los antecedentes penales de estas personas… entonces no podemos decirle nada al juez ni representar nada sobre los antecedentes”, dijo. “Lo que significa que la persona queda en libertad sin fianza y no vuelve nunca más para responder a los cargos”.

“No todos los chilenos vienen a Estados Unidos en este programa turístico de 90 días (…) no todos cometen delitos”, señaló el jefe de policía de Scottsdale, Jeff Walther, en una conferencia de prensa en marzo. “No estoy diciendo que lo hagan… Pero lo que tenemos son cientos, cientos si no miles que vienen a través del programa de exención de visado y que están cometiendo robos residenciales en docenas y docenas y docenas de ciudades y barrios de todo el país. No es un problema de Scottsdale, no es un problema del Valle, no es un problema de Arizona. Es un problema nacional”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.