AMLO dice que buscará recibir en México al exvicepresidente Jorge Glas, acusado de peculado: “Consideramos sagrado el derecho al asilo”

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario mexicano aseguró también que su Gobierno no romperá relaciones diplomáticas con Quito y no expulsará al embajador ecuatoriano en México, luego de que Ecuador declarara el jueves como “persona non grata” a la embajadora de México en el país, Raquel Serur Smeke.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.