Por qué está bien darse por vencido, según un psicoanalista

Pero me parece que hay muchos ejemplos de personas que nunca se rinden y que hacen cosas terribles, porque no pueden pensárselo dos veces. No pueden revisar las cosas. No pueden reconsiderar lo que están haciendo. Así que, efectivamente, son una especie de megalómanos.

Del mismo modo, podría ser bueno renunciar a relaciones o intereses cuando te das cuenta de que ya no son vitales para ti. Pero a la gente le resulta extremadamente difícil, porque se supone que no debemos rendirnos. En el libro digo que los héroes trágicos de las obras de teatro son personas que nunca se rinden y, al no hacerlo, no hacen más que causar estragos.

Mucha gente elige una afición, pero luego se da cuenta de que en realidad no quiere hacerlo o no tiene tiempo para ello. Pero sienten que le han dedicado tanto tiempo o esfuerzo que no quieren dejarlo.

Digamos, por ejemplo, que has estado intentando aprender a tocar la guitarra. Por la razón que sea, no has sido capaz de comprometerte, pero en lugar de rendirte, sigues esforzándote o diciéndote a ti mismo que aún piensas aprender.

