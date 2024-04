Irán promete vengarse tras acusar a Israel del mortífero ataque contra su consulado en Siria

Cuatro funcionarios israelíes no identificados reconocieron que Israel llevó a cabo el ataque, informó The New York Times.

“Según nuestros servicios de inteligencia, no se trata de un consulado ni de una embajada”, declaró a CNN el contralmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. “Repito, esto no es un consulado y esto no es una embajada. Esto es un edificio militar de las fuerzas Quds disfrazado de edificio civil en Damasco”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.