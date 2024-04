¿Dónde están los perros de Javier Milei? Esto dijo el presidente de Argentina

En 2019, cuando trabajaba de economista, Milei mostró a sus “nietos” de cuatro patas, como él los llamó, en el programa Infama Recargado de la cadena argentina América TV. Estaba toda la familia canina, menos Conan. Cuando la presentadora Pía Shaw le preguntó por qué no estaba el can mayor, Milei sostuvo que Conan sociabiliza con poca gente. Lo cierto es que no hay fotografías de Milei y los cinco perros juntos.

Años atrás, Milei aseguró que en su período de desempleo, cuando solo estaba Conan en su vida, llegó a pesar 120 kilos porque restringió su alimentación a pizzas para abaratar costos de vida y que a su perro no le faltara nada. “El paseo de Conan no se toca, la calidad de la comida de Conan no se toca, no se tocaba nada de las cosas de Conan”, dijo al periodista Ernesto Tenembaum en la cadena de radio argentina Radio con vos.

Milei describió el comienzo de cada día en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, ubicada en la provincia de Buenos Aires: “Me levanto y, en general lo que hago es, me subo al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas (sus perros), a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos aproximadamente una hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar”, dijo en la entrevista emitida este domingo en Oppenheimer Presenta.

