A 42 años de la Guerra de las Malvinas, Argentina y el Reino Unido aún disputan la soberanía sobre el archipiélago

1 de 16 | Soldados argentinos son vistos el 13 de abril de 1982 en camino a ocupar la base de los Royal Marines capturada en Puerto Argentino (Port Stanley para los británicos), unos días después del comienzo de la guerra de Malvinas (o Falklands, para los británicos). Mira en esta galería algunas imágenes del conflicto, del que se cumplen 40 años. (Crédito: DANIEL GARCIA/AFP vía Getty Images) 2 de 16 | Un soldado argentino en las Islas Malvinas el 13 de abril de 1982. (Crédito: DANIEL GARCIA/AFP vía Getty Images) 3 de 16 | Soldados argentinos compran postales en una tienda de recuerdos en Puerto Argentino, el 13 de abril de 1982. (Crédito: DANIEL GARCIA/AFP vía Getty Images) 4 de 16 | Un caza británico Sea Harrier en la cubierta de vuelo del portaaviones HMS Hermes dirigiéndose a las Malvinas tras el inicio de las hostilidades, abril de 1982. (Crédito: Martin Cleaver/Pool/Getty Images) 5 de 16 | El destructor británico HMS Sheffield, dañado por un ataque con misiles Exocet cerca de las Islas Malvinas durante la guerra, mayo de 1982. Veinte personas perdieron la vida en el incidente y el barco se hundió posteriormente en el Atlántico Sur. (Crédito: Martin Cleaver/Pool/Getty Images) 6 de 16 | Un superviviente del ataque con misiles Exocet contra el HMS Sheffield es ayudado por hombres que llevan capuchas antidestellos a bordo del HMS Hermes después de ser trasladado al barco en helicóptero, mayo de 1982. (Crédito: Martin Cleaver/Pool/Getty Images) 7 de 16 | La primera ministra británica, Margaret Thatcher, sale de Downing Street tras el anuncio de que las fuerzas británicas han desembarcado en las Islas Malvinas, el 21 de mayo de 1982. (Crédito: Central Press/Hulton Archive/Getty Images) 8 de 16 | El presidente de Argentina (de facto), general Jorge Rafael Videla, el almirante Armando Lambruschini, el general Leopoldo Galtieri y el general de Brigada O Domingo Graffigna el 25 de mayo de 1980. Galtieri sería el líder de la dictadura al momento de la guerra. (Crédito: Keystone/Getty Images) 9 de 16 | Los cargadores de misiles a bordo de la fragata Tipo 21 de la Marina Real Británica, HMS Antelope, explotan en el estrecho de San Carlos, el 24 de mayo de 1982. (Crédito: Martin Cleaver/Pool/Getty Images) 10 de 16 | Tropas británicas llegando a las Islas Malvinas. (Crédito: Fox Photos/Getty Images) 11 de 16 | Stephen Dickson, de ocho años, ayuda a un soldado del Regimiento de Paracaidistas a transportar una bomba de mortero en esta fotografía tomada en mayo de 1982 en Puerto San Carlos, Islas Malvinas..(Crédito: Tom Smith/Getty Images) 12 de 16 | Soldados argentinos almuerzan en la antigua base de los Royal Marines, parcialmente destruida, el 13 de abril de 1982. (Crédito: DANIEL GARCIA/AFP via Getty Images) 13 de 16 | Un solitario soldado argentino no identificado almuerza en la antigua base de los Royal Marines, 13 de abril de 1982. 40 años después de la guerra, Argentina sigue reclamando la soberanía de las Islas Malvinas, que la junta militar del país invadió el 2 de abril de 1982. Más de 900 personas murieron, entre ellas 649 argentinos, 255 británicos y tres isleños, antes de que las fuerzas argentinas se rindieran el 14 de junio de 1982. Argentina volvió a la democracia en 1983. (Crédito: DANIEL GARCIA/AFP vía Getty Images) 14 de 16 | Un prisionero argentino capturado se sienta detrás de un alambre de púas en un recinto en las Islas Malvinas durante la guerra con las fuerzas británicas, junio de 1982. Más de 1200 argentinos fueron capturados en Pradera del Ganso y Darwin. (Crédito: Martin Cleaver/Pool/Getty Images) 15 de 16 | Un familiar de un soldado argentino que murió en la guerra de las Malvinas toca el cenotafio dedicado a los 649 soldados de ese país que murieron durante el conflicto del Atlántico Sur, el 2 de abril de 2018. (Crédito: EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images) 16 de 16 | Margaret Allen recuerda a su marido, el marinero británico Iain Boldy, que murió durante un ataque argentino al HMS Argonaut en mayo de 1982, en el National Memorial Arboretum de Staffordshire. (Crédito: Christopher Furlong/Getty Images)

