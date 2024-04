Trump paga la fianza de US$ 175 millones para apelar caso de fraude civil en Nueva York

En enero, el juez Arthur Engoron multó a Trump y a los demás acusados, incluidos sus hijos adultos y su empresa, por US$ 464 millones, al considerar que inflaron fraudulentamente el valor de los activos del expresidente para obtener mejores tasas de préstamo. Trump tenía 30 días para pagar la fianza por el monto total de la sentencia mientras apelaba, como exige la ley estatal, pero sus abogados dijeron que no logró encontrar una compañía de seguros que suscribiera una fianza tan grande. Eso llevó a James a tomar medidas para prepararse para confiscar los activos de Trump en caso de que el expresidente no pagara la fianza.

El monto de la fianza lo redujo en varios cientos de millones un tribunal de apelaciones estatal el mes pasado, después de que los abogados de Trump argumentaran que cubrir la fianza completa del veredicto de US$ 464 millones en su contra no era factible. (Al propio Trump se le ordenó pagar US$ 454 millones; los US$ 464 millones incluyen lo correspondiente a sus hijos adultos Don Jr. y Eric).

