Powerball: el premio mayor sube a US$ 1.090 millones y estos son los números ganadores del 1 de abril

Los números que salieron sorteados el lunes 1 de abril fueron el 19, 24, 40, 42, 56 y 23 de Powerball. Aunque nadie se llevó el premio máximo, seis participantes ganaron al menos US$ 1 millón, según Powerball. Ganar el bote de Powerball significa que un boleto ha acertado las cinco bolas blancas más la Powerball roja. Las probabilidades de ganar cualquier premio en un sorteo de Powerball son de 1 entre 24,9, y las probabilidades de ganar el bote son de 1 entre 292,2 millones, según la lotería. El mayor bote de Powerball —y el mayor premio de la lotería estadounidense— jamás ganado fue de US$ 2.040 millones por un boleto comprado en California en noviembre de 2022, según la lotería. Los boletos cuestan US$ 2 por jugada y se venden en 45 estados, la ciudad de Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se celebran los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora de Miami en Tallahassee, Florida. Con información de Melissa Alonso y Dalia Faheid.

