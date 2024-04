Opinión | Las medias tintas no funcionarán. Lo que Gaza necesita es un Plan Marshall

Aún así, hay esperanza. La mayoría de los niños que conocí me dijeron, de hecho, que esperaban ejercer la medicina cuando fueran mayores. Tal vez esa elección profesional no sea del todo sorprendente, dada la magnitud de las graves lesiones corporales que muchos habrán visto, y su comprensión de que no hay recursos médicos adecuados para hacerles frente.

Pero a medida que empeora la situación en Gaza, me he ido convenciendo de que un alto el fuego por sí solo no bastará para hacer frente a los profundos problemas creados por meses de traumas, bombardeos y privaciones. Es imperativo que la administración Biden y el Congreso aprueben un paquete de ayuda sustancial para los palestinos.

He estado en muchas zonas de guerra en la labor de socorro que he llevado a cabo a lo largo de los años con la organización humanitaria que cofundé, proporcionando respuesta de emergencia y programas de salud a comunidades vulnerables de todo el mundo. Pero en términos de la magnitud de la miseria de la que he sido testigo, no ha habido nada comparable a Gaza.

