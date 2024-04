¿Cómo es cenar en el ‘mejor’ restaurante de Asia?

Pues bien, si ese es el caso, el restaurante de Calvert, situado en el elegante entorno del Four Seasons Hotel Tokyo en Marunouchi, acaba de ganar el equivalente culinario de la famosa competición europea, tras haber sido aclamado no sólo como el mejor de Tokio, sino también de toda la región, después de ocupar el primer puesto en el certamen Asia’s 50 Best Restaurants for 2024 celebrado la semana pasada.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.