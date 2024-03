Horario de verano 2024 en España: ¿a qué hora se cambia el reloj? ¿Se atrasa o se adelanta?

Según el Boletín Oficial del Estado de España (BOE), en la madrugada del 31 de marzo de 2024, a las 02:00 a.m., los relojes se adelantarán una hora y serán las 03:00 a.m.. En Islas Canarias el horario se cambiará a la 01:00 a.m., hora local, según el BOE. Este día los españoles tendrán un día más corto, de solo 23 horas.

