Peleas con mandatarios regionales y acercamiento a EE.UU. e Israel, ¿hacia dónde va la diplomacia de Milei?

Durante la rueda de prensa en Argentina, un periodista le preguntó a Blinken si no había “ningún malestar de la Casa Blanca en torno a que el presidente viaje a Washington, quizás, para verse con quien va a ser justamente rival de Joe Biden”, a lo que el secretario de Estado contestó: “No me dedico a la política, me dedico a las políticas y a la política exterior en este caso, y puedo decir que nos ha complacido la reunión con el presidente y todo el equipo y estamos más convencidos de que existe un fuerte deseo por parte del Gobierno de Argentina y el de Estados Unidos de fortalecer y profundizar nuestra asociación”.

“La decisión de cada país y los dichos de cada presidente son propias. No hay que confundir la nación con el presidente. No es un tema que afecte las relaciones a largo plazo”, sostuvo la canciller Mondino este jueves en una entrevista televisiva, y remarcó que “de ninguna manera se han roto relaciones con Colombia”. No es la primera vez que la ministra trata de poner paños fríos a los dichos del presidente, que ese mismo día recordaba por redes sociales que Petro lo había comparado con Adolf Hitler durante la campaña electoral del año pasado.

