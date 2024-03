Las falsas gafas para eclipse llegan al mercado: cómo saber si tienes un par falsificado

Es algo parecido al efecto que se produce cuando vemos dispararse el flash de una cámara, que puede distorsionar nuestra visión durante unos minutos antes de desaparecer. Pero la intensidad de la retinopatía solar causa daños permanentes que no se aprecian de inmediato. De la noche a la mañana, las células pueden morir, y no serán reemplazadas. No existe tratamiento para la retinopatía solar. Puede mejorar o empeorar, pero es una afección permanente.

La agencia espacial estadounidense no aprueba ni avala productos comerciales, por lo que cualquier afirmación que diga lo contrario es una señal de advertencia de que no se está tratando con un vendedor digno de confianza. Del mismo modo, si un vendedor afirma estar en la lista de proveedores de la AAS pero no lo encuentras allí, no debes fiarte”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.