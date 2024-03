Por qué algunos cristianos están enojados por la Biblia de Trump, “God Bless the USA”

“No, GodBlessTheUSABible.com no es política y no tiene nada que ver con ninguna campaña política. GodBlessTheUSABible.com no es propiedad, no está gestionada ni controlada por Donald J. Trump, The Trump Organization, CIC Ventures LLC o cualquiera de sus respectivos directores o afiliados”, se lee en el sitio.

La Biblia de US$ 59,99, que se publicó por primera vez en 2021, lleva impresa en la portada una bandera estadounidense y las palabras “God Bless the USA”. En el interior, tiene la letra de “God Bless the USA” y el texto de la Declaración de Independencia, el Juramento de Lealtad y otros documentos históricos estadounidenses. El material promocional de la Biblia muestra al expresidente junto al cantante de country Lee Greenwood.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.