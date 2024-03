¿Cómo se gestó el enfrentamiento entre Milei y Petro? De la frase “asesino terrorista” a las comparaciones con Hitler

Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión…Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal…Igual que como hacen aquí… https://t.co/r1h90mASMV — Javier Milei (@JMilei) March 28, 2024

Los cruces continuaron y llegaron a su punto cúlmine este 27 de marzo. El conflicto pasó de las críticas personales a las medidas tomadas como gobierno de un país. Colombia expulsó a los diplomáticos argentinos y se espera la respuesta oficial del Gobierno de Milei. CNN consultó con Cancillería y todavía no obtuvo respuestas sobre cuál será la reacción. Milei se ha limitado en su cuenta en X a replicar incontables artículos y posteos sobre sus duros calificativos contra Petro. Hasta acusó a medios de no contar la historia completa y de no poner las declaraciones que había tenido el presidente de Colombia en su contra.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.