Fallo de jueza de Arizona parcialmente favorable a México permite avance de demanda contra 5 distribuidoras de armas

En un caso diferente, México presentó en 2021 una demanda contra fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, acusándolos de facilitar el tráfico de armas de estilo militar a los cárteles de la droga mexicanos, que señaló que generan “enormes daños humanos y materiales”. Las empresas demandadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Fabricación de armas de fuego, inc.; Beretta USA Corp.; Glock, Inc.; Sturm, Ruger & Company, inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., D/B/A Interstate Arms; siglo Internacional Arms, Inc.; Baretta Holdings Spa; Glock ges.M.B.H.; Colt’s Manufacturing Company, Llc, según los documentos judiciales obtenidos por CNN.

