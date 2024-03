Así han evolucionado la economía y los salarios de México con AMLO

En cuanto a los salarios, en 2019 estos se ubicaron en la zona de la frontera norte en el equivalente a US$ 10,5 por día, mientras que en el resto del país fue de US$ 6,1, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Para 2024, llegaron a US$ 22,28 en la frontera norte y a US$ 14,7 en el resto del país. Arias destaca el crecimiento de los salarios por arriba de la inflación. “Por ejemplo, si consideramos los salarios en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), en el sexenio anterior crecieron en promedio 0,4%, en términos reales cada año, y desde 2000 habían tenido un crecimiento de 1,1 o 1,2%, y en este sexenio el crecimiento promedio ha sido de 3,3%”, detalla.

