Análisis | Entre la defensa a la memoria y el negacionismo, miles de personas se convocaron en Argentina para decir “nunca más”

Horas antes de conmemorarse el 24 de marzo, Bullrich había asegurado en declaraciones con Radio Mitre que hay muchos militares que están injustamente detenidos: “Lo que plantea Villarruel, yo lo veo, respecto de la cantidad de detenidos, que no son solo de las Fuerzas Armadas, sino también de las fuerzas de seguridad, que estaban parados en la puerta de una comisaría, los que yo conozco, o parados en un destacamento de Gendarmería, sin ningún tipo de acción (…) eso en un Estado de derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. – beneficio que permite a los presos comunes solicitar prisión domiciliaria una vez que llegan a esa edad- Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo, en aquellas personas que no tuvieron una acción directa. (…) Los jueces tienen que ordenar eso de una vez por todas”.

“El desafío por delante es poder disputar esto que ellos instalaron, la idea del ‘curro de los derechos humanos’. – el discurso de sectores antikirchneristas que aseguran que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se utilizó el discurso de la defensa de los DD.HH. para negociar y no en búsqueda de reparación-. Si no hablamos de los derechos humanos, es muy fácil poder destruirlos porque nadie defiende lo que no conoce. El desafío es recuperar la dimensión cotidiana de los derechos humanos, los derechos que necesitas que el Estado te garantice desde que te levantas hasta que te acuestas”, explicó Donda.

En el video, que cita el presidente, se cuestiona el accionar de los movimientos guerrilleros, pero no se hace hincapié en el de la última dictadura militar. Se relativiza el número de desaparecidos, pero no se habla de ninguno de ellos en particular, y finaliza con un llamado a unirse el 25 de mayo próximo, día que Milei eligió para convocar a los gobernadores al Pacto de Mayo.

