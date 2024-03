La historia de los Pumpas, el primer equipo de rugby inclusivo de Argentina

El Síndrome de Down, “no es una enfermedad, no se padece, es una condición”, dice Valeria Follonier, presidenta de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina). Follonier, quien también es psicoanalista, dice a CNN que la iniciativa de rugby inclusivo es “importante”, pues el deporte, “ayuda mucho”, puntualiza. También pide a los padres que “no sean sobreprotectores” y que sí sean “facilitadores” en el acompañamiento con hijos que “tienen afectadas algunas capacidades”, tal como, “nos pasa a nosotros en algunas otras áreas de la vida”, dice a CNN la especialista.

