Israel enviará de regreso a Gaza a algunos pacientes palestinos que están siendo atendidos en hospitales de Jerusalén Este

“Al final del día, no es nuestra decisión. Y esto es realmente frustrante. [No hemos podido] ayudar a la gente en Gaza desde el comienzo de la guerra. Como médicos, este es nuestro sentimiento diario: no podemos hacer nada”, dijo Atrash.

“Mi hija está ahí”, dijo Asmaa Al Dabje, otra madre. “Ella me necesita. Cada vez que habla conmigo, me pregunta cuándo volveré. Cada vez que hay un ataque aéreo, los niños van a abrazar a sus madres y la mía no tiene a quién abrazar”.

