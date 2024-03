El dinero de campaña de Biden aumenta, los honorarios de los abogados de Trump se acumulan y más conclusiones de los últimos informes financieros

Mientras tanto, el comité de campaña principal de Kennedy recaudó US$ 3,2 millones y gastó casi US$ 2,9 millones el mes pasado. Comenzó marzo con alrededor de US$ 5,1 millones en efectivo disponible y tenía más de US$ 1,3 millones en deudas con la empresa de de Becker por servicios de seguridad y costos de viaje.

American Values 2024, el principal super PAC que apoya la campaña de Kennedy, informó que gastó casi US$ 8,8 millones el mes pasado, un aumento drástico sobre los US$ 1,4 millones que empleó en enero. El mayor expendio en febrero: más de US$ 6 millones a CBS por un anuncio de alto perfil y controvertido durante el Super Bowl que adaptó un anuncio de la campaña presidencial de 1960 del difunto tío del candidato.

MAGA Inc., el super PAC alineado con Trump, recibió US$ 12,7 millones en febrero, impulsado por una contribución de US$ 5 millones del hotelero con sede en Nevada y empresario espacial Robert Bigelow.

El presidente terminó febrero con US$ 71 millones en efectivo disponible en su cuenta de campaña principal, más del doble de los US$ 33,5 millones en reservas de efectivo que tenía la campaña de Trump. Biden amplió la brecha desde fines de enero cuando su campaña tenía casi US$ 56 millones en fondos disponibles en comparación con los aproximadamente US$ 30,5 millones de Trump.

