Beyoncé revela que una experiencia en la que “no se sintió bienvenida” la impulsó a crear su álbum country “Cowboy Carter”

La cantante de “Texas Hold ‘Em” presentó este martes una nueva imagen de “Cowboy Carter”, al que denominó como el álbum “parte 2” de su exitoso disco de 2022 “Renaissance”, al escribir en un mensaje que su último proyecto “nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentí bienvenida… y fue muy claro que no lo estaba”.

