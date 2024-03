Estos europeos se mudaron a Estados Unidos y dicen que no hay vuelta atrás

“Estados Unidos me hace sentir relevante como mujer de más de 50 años. La edad no se juzga. En Estados Unidos me siento más fuerte, se me escucha más que en Francia”, afirma.

“Le explico a la gente que me alegra el día cuando me preguntan cómo estoy en Estados Unidos, es un gesto que aprecio”, dice, y añade que hay una gran brecha cultural entre Europa y Estados Unidos, por no mencionar dentro de Europa.

“Me he vuelto demasiado estadounidense. Me encanta mi vida y mi forma de vivir”, dice. “Cuando vuelvo, pienso: ‘De verdad que ya no podría vivir aquí'”.

“Los pueblos pequeños de Estados Unidos siguen siendo increíbles”, afirma. “Hay un sistema de apoyo que no veo en ningún otro lugar del mundo. Conoces al policía, a la gente de los juzgados, a los vecinos. Mis amigos me visitan desde Alemania y me ven saludando a un policía y se preguntan qué estoy haciendo”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.