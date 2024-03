Elon Musk habla sobre su uso de ketamina recetada y dice que los inversores estarían interesados en que “siga tomándola”

“Puedes elegir dónde quieres tu publicidad, junto a qué quieres que aparezca tu anunciante, pero no puedes insistir en la censura de toda la plataforma”, dijo. “Si insistes en censurar toda la plataforma, incluso cuando tu publicidad no aparece, entonces obviamente no los querremos como anunciantes”.

En la entrevista con Lemon, Musk dijo que casi todos los anunciantes de la compañía han regresado y “es una lista muy corta de anunciantes que no regresan a la plataforma, y nuestros ingresos por publicidad aumentan rápidamente y nuestros ingresos por suscripciones aumentan rápidamente y me siento muy optimista sobre el futuro de la plataforma X”. Pese a eso, el multimillonario no parecía interesado en ajustar las políticas de X para apaciguar a los anunciantes que abandonaron el sitio.

Musk negó haber abusado del medicamento y dijo que “si usas demasiada ketamina, realmente no podrás hacer el trabajo. Tengo mucho trabajo, normalmente trabajo jornadas de 16 horas… así que realmente no tengo una situación en la que no pueda estar mentalmente agudo durante un período prolongado de tiempo”.

Si bien Musk asegura que no bebe y que no “sabe fumar marihuana”, no especificó si estaba hablando de ketamina u otra sustancia cuando dijo que “casi siempre” está sobrio cuando publica a altas horas de la noche.

