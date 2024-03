ANÁLISIS | La respuesta de Netanyahu al demócrata Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Senado, agranda la brecha en las relaciones entre EE.UU. e Israel

El senador republicano Mike Rounds, de Dakota del Sur, dijo en “State of the Union” que el mensaje de Netanyahu era: “Déjennos dirigir nuestro propio país. Los apreciamos como nuestros estrechos aliados, pero vamos a tomar nuestras propias decisiones, y lo haremos de acuerdo con nuestras leyes y nuestras costumbres”. El presidente de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, dijo en Fox: “Hay una forma de hablar de sus diferencias, no de derrocar a un país democrático”. El republicano de Texas dijo que había una “división en el Partido Demócrata” entre lo que llamó una “facción pro-palestina y anti-israelí” y los que apoyan a Israel.

A pesar de su evidente frustración, el presidente no ha tomado medidas tangibles para ejercer presión sobre Netanyahu, que en repetidas ocasiones ha parecido ignorar los consejos de Estados Unidos o sus llamamientos a reducir la intensidad de la guerra para proteger a la población civil. Biden se ha movilizado para abrir nuevas rutas de ayuda a Gaza con lanzamientos aéreos y un enlace portuario temporal. Pero no ha condicionado el uso de armas fabricadas y suministradas por Estados Unidos a Israel. Y el presidente, a pesar de haber forjado su propia popularidad en Israel con su reacción inicial a los ataques y su viaje al Estado judío en tiempos de guerra, no ha tratado de apelar a los israelíes por encima de Netanyahu. El líder israelí lo ha hecho a veces en sus propias y frecuentes intervenciones en la política interior estadounidense.

“Es inapropiado ir a una democracia hermana y tratar de sustituir a los dirigentes elegidos allí. Eso es algo que Israel, el público israelí hace por su cuenta, y no somos una república bananera”, dijo Netanyahu en “State of the Union”.

