El ácido ardiente detrás de las picaduras de hormigas fue avistado alrededor de dos estrellas

“Este hallazgo contribuye a una de las preguntas de larga data en astroquímica”, dijo Will Rocha, líder del equipo del Programa de Observaciones de Protoestrellas Jóvenes de James Webb y un investigador posdoctoral en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, en un comunicado. “¿Cuál es el origen de las moléculas orgánicas complejas, o COM, en el espacio? ¿Se hacen en la fase gaseosa o en hielos? La detección de COM en hielos sugiere que las reacciones químicas en fase sólida en las superficies de los granos de polvo frío pueden construir tipos de moléculas complejas”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.