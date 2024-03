El gobernador de Texas predijo que las donaciones financiarían el envío de migrantes en autobús fuera del estado. Ha recaudado menos del 1% del costo

Aparte de la contribución incumplida de US$ 900.000, la mayor donación que figura en los registros procedió el mes pasado del megadonante de Wyoming, Timothy Mellon, heredero de la fortuna de la familia Mellon. Mellon donó US$ 50.000 al programa de autobuses, mucho menos que las decenas de millones de dólares que el Texas Tribune informó que aportó al fondo del muro fronterizo del estado. También ha donado millones a Super PACs que apoyan a los candidatos presidenciales Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr. solo este año, según los archivos de la Comisión Federal Electoral. No respondió a una solicitud de comentarios.

CNN también habló con otro donante que figuraba en los datos y que confirmó que no había hecho la donación de US$ 2.000 que aparecía a su nombre. Otro donante mostró a los periodistas una carta que dijo haber recibido del Estado después de quejarse de que su donación de US$ 1.000 para el fondo estatal del muro fronterizo había sido asignada a los esfuerzos de transporte en autobús.

La oficina de Abbott publicó un recuento en línea para mostrar qué tan dispuesta estaba la gente a apoyar su programa. Después de que la contribución de US$ 900.000 se presentó en línea en septiembre, el sitio web mostró que las donaciones habían llegado a más de US$ 1,3 millones, pero en diciembre, el recuento se reajustó, cayendo de nuevo a alrededor de US$ 460.000.

Los datos proporcionados por el Estado reflejan las donaciones enviadas por Internet o por correo mediante cheque, tarjeta de crédito o transferencia bancaria, no los fondos realmente recibidos por el Estado, lo que significa que los datos podrían contener donaciones rechazadas por bancos y compañías de crédito durante el proceso. Los periodistas intentaron ponerse en contacto con la mujer que estaba detrás de la supuesta donación de US$ 900.000, pero no pudieron localizar a la persona con el nombre facilitado, y el número de teléfono presentado a los funcionarios estatales estaba fuera de servicio.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.