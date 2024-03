ANÁLISIS | Dave Calhoun fue el director ejecutivo contratado para arreglar a Boeing, pero desde que asumió el poder la empresa ha estado en crisis

“Si me preguntas, lo primero que debe suceder para que Boeing se gane la confianza es básicamente despedir a toda la suite C (la alta dirección)”, me dijo el martes Gad Allon, profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. “Sé que eso no sucederá, pero… no hay una sola persona que tenga una C delante de su título que no sea responsable de lo que estamos viendo ahora”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.