Bayas de asaí y trabajo infantil: cómo los niños en Brasil trepan a árboles de 20 metros de altura para recoger el superalimento

Por lo general, dijo Bruno, las personas rescatadas no son conscientes de que se están violando sus derechos. “Se trata de personas que están insertadas en la base de la sociedad, que no tienen acceso a la educación, no se respeta su derecho a la salud y no pueden hacer valer derechos básicos que les permitan desarrollar una empleabilidad mínima. Entonces, estos son indicadores de pobreza que utilizan los reclutadores que buscan mano de obra barata para explotar”, dijo Bruno.

Wengleston, que ahora tiene 20 años, abandonó la escuela cuando tenía la edad de Lucas para trabajar a tiempo completo. En estos siete años, ha desarrollado un grave dolor de espalda por cargar hasta 90 kilos de asaí en la espalda diariamente. “Un día estaba levantando un saco y sentí que se me partía la espalda”, dijo Wengleston. “Algunos días no puedo trabajar por el dolor, así que tengo que quedarme en casa”. Dijo que teme perder pronto más movilidad o terminar como otros recolectores de asaí, que han desarrollado problemas de espalda tan graves que ya no pueden caminar.

En primavera, cuando la mayoría de la fruta aún no está madura, cada saco de 13 kilos se vende a mayoristas por alrededor de US$ 80, más del doble del precio al que se vende en temporada. Los compradores tal vez saben, o no, que el superalimento que están comprando para venderlo a multinacionales pudo haber sido recolectado por niños. Nadie lo regula.

